'Pandemia' equina de rinopneumonite: a doença mortal que está a afetar centenas de cavalos

A rinopneumonite é uma doença conhecida pelos médicos veterinários por afetar os cavalos e, desta vez, causou a morte de dez animais em Espanha e centenas de casos na Europa.

Numa competição internacional, no final do mês de janeiro, em Valência, 850 cavalos estavam em prova. Um cavaleiro francês ganhou, mas sentiu que o seu parceiro estava mais debilitado do que era normal. O cavalo contraiu febre e, dois dias depois, uma égua também apresentou sintomas.

Depois de realizados exames nos animais, o cavaleiro revelou que o cavalo tinha dado positivo para a rinopneumonite, que afeta o sistema respiratório, reprodutor e circulatório.

Alertada por este caso, a organização decidiu iniciar uma campanha de testes em cavalos. Em 48 horas, 52 animais acusaram positivo à doença contraída pelo vírus EHV.

A veterinária equestre nomeada para a prova em Valência, Anne Couroucé-Malblanc, revelou ao jornal francês Le Figaro: "Esta doença não é nenhuma novidade, mas nesta escala, é algo inédito."

Diante desta difusão relâmpago, a Federação Hípica Francesa e a Sociedade Hípica Francesa, responsáveis por competições internacionais de equitação, anunciaram o cancelamento de todas as provas este mês. A Federação Equestre Internacional também ordenou a suspensão dos campeonatos em Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e Portugal.