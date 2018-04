Papa celebra missa de Páscoa para milhares de fiéis no Vaticano

"Jesus está vivo", escreveu Francisco no Twitter.

Por Catarina Figueiredo | 11:19

Our faith is born on Easter morning: Jesus is alive! This experience is at the heart of the Christian message. — Pope Francis (@Pontifex) 1 de abril de 2018

Milhares de fiéis rumaram este domingo, à cidade do Vaticano, para assistirem de perto à Santa Missa de Páscoa, celebrada pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro.O Sumo Pontífice abriu as festividades pascais com uma publicação especial no Twitter. "A nossa fé nasceu. Jesus está vivo! A experiência está no coração dos cristãos", escreveu Francisco.Peregrinos de todo o mundo reuniram-se na praça central do Vaticano, ornamentada por flores e adereços primaveris, para ouvir a tradicional mensagem de Páscoa 'Urbi et Orbi' na voz do Santo Papa, do alto da sua varanda da Basílica de São Pedro.De acordo com a tradição, os Páises Baixos doraram cerca de 50 mil tulipas, narcisos, rosas e orquídas para a manhã da Quaresma no seio da igreja Católica.Sendo o domingo de Páscoa um dos dias com mais afluência no estado do Vaticano, foi ativado um forte dispositivo de segurança à volta da cidade, mas também em algumas ruas de Roma, em Itália.