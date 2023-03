Papa Francisco batiza criança no hospital em que está internado

O Papa Francisco batizou uma criança, esta sexta-feira, no hospital Gemelli, em Roma, onde se encontra internado a recuperar de uma bronquite. Sua Santidade parece estar a recuperar rapidademente após ter ficado hospitalizado esta quarta-feira.O Pontífice deverá ter alta no sábado, enquanto aguarda os resultados dos últimos exames médicos. Está previsto que participe participar na missa de Domingo de Ramos no dia seguinte, para assinalar o início das celebrações da semana da Páscoa, informou o Vaticano, citado pela agência Reuters.Para enfatizar a melhoria de saúde do papa, o Vaticano divulgou um vídeo, na sexta-feira à tarde, do Pontífice de pé a baptizar um bebé que estava num berço do hospital. O Papa Francisco foi também fotografado a entregar um ovo da Páscoa a uma criança.