Papa Francisco elogia "simplicidade" de Messi, que lhe o ofereceu camisola do PSG

O Papa Francisco elogiou esta sexta-feira a "simplicidade" do seu compatriota Lionel Messi, depois de o futebolista argentino lhe ter enviado uma camisola com dedicatória do Paris Saint-Germain, o seu novo clube.

"Prezado irmão, agradeço a camisola que me enviou e a sua dedicatória, sempre com a sua simplicidade", disse Francisco num vídeo divulgado sexta-feira pela agência de notícias argentina Telam.

O presente foi entregue pessoalmente pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, numa audiência na segunda-feira no Vaticano, com a camisola número 30 a conter a inscrição "com toda a minha amizade".

"Obrigado pela sua proximidade, obrigado pelo seu testemunho e por manter a simplicidade", continua o Papa, no vídeo.

Francisco, adepto de futebol desde a infância, sobretudo do San Lorenzo, de Buenos Aires, termina a sua comunicação com um "Deus te abençoe".

Messi tem por hábito enviar ao Papa as camisolas das equipas em que joga, incluindo do FC Barcelona e da seleção da Argentina.