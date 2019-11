Papa Francisco pede “Mundo sem armas nucleares”

O Papa Francisco exortou este domingo a comunidade internacional a abolir as armas nucleares, numa visita a Nagasaki, uma das duas cidades japonesas atingidas por bombas atómicas durante a II Guerra Mundial."Convencido como estou de que um Mundo sem armas nucleares é possível e necessário, peço aos líderes políticos para não esquecerem que estas armas não conseguem proteger-nos das atuais ameaças à segurança nacional e internacional", disse o líder da Igreja Católica num memorial às vítimas da bomba atómica largada pelos EUA sobre Nagasaki, em 1945."Este lugar torna-nos profundamente conscientes da dor e terror que nós, seres humanos, somos capazes de infligir uns aos outros", disse o Sumo Pontífice.O Papa condenou a utilização de armas nucleares como efeito dissuasor e insistiu que a paz é incompatível com o medo de "destruição mútua ou de aniquilação total". Defendeu ainda que o "dinheiro esbanjado" e as fortunas construídas através do fabrico de armas cada vez mais destrutivas são "uma afronta de bradar aos céus", lembrando os "milhões de crianças e famílias que vivem em condições desumanas".Dois sobreviventes do ataque, Sakue Shimohira, de 85 anos, e Shigemi Fukahori, de 89, ofereceram uma coroa de flores ao Santo Padre. "A minha mãe e a minha irmã mais velha foram mortas, carbonizadas", disse Shimohira à agência de notícias France-Presse.O Sumo Pontífice colocou também uma coroa de flores no memorial às 74 mil pessoas que morreram no dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki.O Papa visitou depois Hiroshima, onde outro ataque nuclear norte-americano matou cerca de 140 mil pessoas. Francisco é o primeiro Papa a visitar o Japão desde 1981, ano em que João Paulo II também visitou Nagasaki e Hiroshima para pedir o desarmamento nuclear.