Irão anuncia nova violação do acordo nuclear de 2015

O Irão anunciou este domingo que começou a enriquecer urânio acima do limite de pureza permitido no acordo nuclear de 2015, num novo desafio à comunidade internacional."Estamos preparados para enriquecer urânio a qualquer nível e em qualquer quantidade", afirmou o porta-voz da Agência Nuclear Iraniana, Behrouz Kamalvandi, confirmando que os procedimentos técnicos para enriquecer urânico acima dos limite de 3,67% de pureza permitido no acordo seriam completados "dentro de poucas horas".O objetivo inicial é enriquecer urânio a 5% para usar como combustível na central nuclear de Bushehr. Este valor é bastante inferior aos 20% que o Irão já tinha atingido antes da assinatura do acordo e fica muito aquém dos 90% necessários para a produção de armas nucleares. No entanto, Israel diz que se trata de "um passo muito perigoso". "O enriquecimento de urânio visa apenas uma coisa: criar uma bomba atómica", acusa o PM israelita.O Irão diz que a medida é reversível e visa pressionar a Europa a encontrar forma de proteger Teerão das sanções dos EUA. Apesar da violação clara do Irão, França disse ontem que não vai acionar para já o mecanismo punitivo previsto no acordo, que prevê o regresso das sanções internacionais, optando antes por tentar retomar o diálogo.