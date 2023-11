Papa Francisco prefere Pelé a Lionel Messi e Maradona

O Papa Francisco nunca escondeu o seu gosto por futebol, sendo um grande apoiante da seleção argentina - o seu país de nascimento - e do clube San Lorenzo. Agora, numa entrevista à ‘TV Rai’, o Sumo Pontífice abordou vários assuntos da atualidade e a conversa chegou mesmo ao desporto-rei. Quando questionado sobre qual o seu jogador preferido entre os argentinos Lionel Messi e Maradona, o Papa Francisco surpreendeu todos e escolheu... um brasileiro. “Eu direi um terceiro: Pelé [...] Destes três, para mim, o maior é o Pelé. Um homem de coração. Eu falei com o Pelé, uma vez encontrei-o no avião quando estava em Buenos Aires. Nós falámos. Um homem de uma humanidade tão grande. Os três são grandes, mas cada um com a sua especificidade”, respondeu o Sumo Pontífice, deixando vários elogios aos dois jogadores argentinos.