Papa pede "acesso livre" a lugares sagrados de Jerusalém

O Papa Francisco pediu este domingo "acesso livre" aos lugares sagrados de Jerusalém, onde confrontos nos últimos dias na Esplanada das Mesquitas entre a polícia israelita e palestinianos fizeram mais de 150 feridos.

"Que israelitas, palestinianos e todos os habitantes da Cidade Santa, juntamente com os peregrinos, experimentem a beleza da paz, vivam em fraternidade e acedam livremente aos lugares sagrados com respeito mútuo pelos direitos de cada um", afirmou na tradicional mensagem pascal "Urbi et Orbi".

"Pedimos paz para Jerusalém e paz para aqueles que a amam, cristãos, judeus e muçulmanos", acrescentou, na tradicional mensagem, diante cerca de 50 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano.