Papa pede ajuda e solidariedade internacional com o Haiti

O Papa Francisco pediu este domingo a ajuda e solidariedade da comunidade internacional para aliviar as consequências do terramoto que este sábado assolou o sul e outras zonas do Haiti, provocando pelo menos 304 mortos e elevados danos materiais.

De acordo com a agência espanhola, Efe, depois de rezar o Angelus dominical na Praça de São Pedro, o Papa disse estar próximo das "queridas populações gravemente afetadas" pelo terramoto, orando e encorajando os sobreviventes.

Francisco disse esperar que "o interesse participativo da comunidade internacional se manifeste e que a solidariedade de todos possa amenizar as consequências da tragédia".