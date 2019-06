Papa propõe ordenação de homens casados e papéis de liderança às mulheres na Amazónia

Um documento do Vaticano divulgado esta segunda-feira aabre a porta a que a Igreja considere a ordenação de homens casados ??mais velhos como sacerdotes em áreas remotas da Amazónia, uma mudança histórica que, segundo alguns, pode abrir caminho para seu uso em outras áreas onde o clero é escasso.A recomendação, contida em um documento de trabalho preparado pelo Vaticano para um sínodo de bispos da Amazónia programado para outubro, também pedia algum tipo de "ministério oficial" para as mulheres na área.Foi a menção mais direta num documento do Vaticano sobre a possibilidade de um sacerdócio casado, ainda que limitado, e um papel ministerial maior para as mulheres no mundo.O documento aborda a possibilidade de ordenar o que é conhecido como "viri probati" - latim para homens de caráter comprovado - para lidar com a falta de padres. Estes homens seriam idosos, membros destacados da comunidade católica local e famílias estáveis."Embora afirmando que o celibato é um presente para a Igreja, tem havido pedidos de que, para as áreas mais remotas da região, a Igreja estudasse a possibilidade de conferir ordenação sacerdotal a homens idosos, de preferência membros indígenas, respeitados e aceites nas suas comunidades ", aponta o documento.O sínodo de 6 a 27 de outubro no Vaticano incluirá bispos e outros representantes, incluindo povos indígenas, do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.No final de sua conferência, os participantes votarão em vários artigos em um documento final, que será encaminhado ao papa, que decidirá se será uma Exortação Apostólica oficial baseada nas reuniões do Sínodo.