"Pareciam ser folhas muito finas": Jovens descobrem 425 moedas de ouro com 1.100 anos

Dois jovens israelitas descobriram um tesouro de moedas de ouro com 1.100 anos. São 425 moedas no total, feitas de ouro puro de 24 quilates e pesam 845 gramas.

Segundo a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), as moedas foram encontradas dentro de uma jarra de barro, enterrada numa escavação arqueológica em Yavne, Israel.

"Foi incrível. Cavei no chão e encontrei o que pareciam ser folhas muito finas", contou Oz Cohen, um dos jovens que encontrou as moedas. "Quando olhei de novo, vi que eram moedas de ouro. Foi realmente emocionante encontrar um tesouro tão especial e antigo", confessou.



"As moedas, feitas de ouro puro que não oxida com o ar, foram encontradas em excelentes condições, como se tivessem sido enterradas na véspera. A descoberta pode indicar que houve comércio internacional entre os moradores da área e áreas remotas", disseram Liat Nadav-Ziv e Elie Haddad, do IAA.

De acordo com Robert Kool, também do IAA, as moedas datam do final do século IX. "Com essa quantia, uma pessoa poderia comprar uma casa luxuosa num dos melhores bairros de Fustat, a enorme e rica capital do Egito naquela época", revelou Kool.

A coleção de moedas de ouro tem dinares (moedas de ouro medievais islâmicas) inteiros de ouro e recortes menores de moedas de ouro, sendo que um deles é excecionalmente raro. Mostra um fragmento do imperador Teófilo, que teria sido cunhado na capital do império vizinho, Constantinopla.