Parlamento da Finlândia aprova adesão à NATO com larga maioria

O parlamento da Finlândia aprovou, com larga maioria, a adesão do país à NATO. Em 200 deputados com assento parlamentar, 184 votaram a favor, sete contra e um absteve-se.Como resposta à invasão russa da Ucrânia há um ano atrás, a Finlândia solicitou em maio de 2022 a adesão à NATO. A entrada na aliança militar requer a aprovação de todos os países membros e o país nórdico ainda não recebeu luz verde da Turquia e da Hungria. Mas ao contrário da vizinha Suécia, que também solicitou a adesão, a Finlândia parece estar bem encaminhada para entrar na aliança militar.O Presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que o país está disposto a aceitar a Finlândia na NATO, mas acusa a Suécia de dar abrigo a pessoas que considera serem membros de grupos terroristas.A Suécia continua também à espera da aprovação da Hungria, cujo parlamento começou a debater o assunto esta quarta-feira e poderá realizar uma votação ainda este mês.O chefe da NATO, Jens Stoltenberg, disse na semana passada que pretende ter ambos os países nórdicos como membros a tempo de uma cimeira agendada para Julho.