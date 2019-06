Parque de Diversões retrata acidente que matou Princesa Diana

O novo parque de diversões National Enquirer Live!, em Pigeon Forge, Tennessee, nos Estados Unidos já abriu portas. O parque que visa homenagear a revista National Enquirer, tem como tema, para uma das suas atrações de diversão, o acidente que vitimou a princesa Diana a 31 de agosto de 1997.A tragédia serve de inspiração para o carrossel, que cobra 22 euros aos adultos e crianças que queiram experimentar.Segundo o jornal norte-americano Los Angeles Times, os visitantes do parque podem observar um modelo 3D de Paris com o caminho que o carro onde seguia Diana fez até embater num pilar do túnel da Ponte de l´Alma."É tudo projetado em 3D. É possível ver o caminho que Diana fez após deixar o hotel Ritz. Os paparazzi a perseguirem-na e até o flash que achamos que cegou o motorista e que originou o despiste", afirma o empresário de entretenimento, Robin Turner à publicação.O jornal adianta ainda que não o carrosel não publicita imagens fortes que podem ferir suscetibilidades, pelo que o projeto "foi de bom gosto e sensivelmente tratado".Sendo o principal objetivo do parque que o visitantes caminhem sobre o 'tapete vermelho' que explora os "crimes do século" que fizeram correr muita tinta pela imprensa internacional.