Passageiro dá alerta falso à polícia de uma bomba no avião para conseguir chegar a tempo do voo

Um passageiro, que estava atrasado para apanhar um voo para Marraquexe, decidiu fazer uma chamada para a polícia a informar que estava uma bomba no avião. O objetivo foi atrasar o voo para que o conseguisse apanhar mas a chamada acabou por lhe ficar cara, uma vez que foi preso durante 16 meses e está proibido de voltar a entrar no aeroporto de Gatwick, no Reino Unido.

Rashidul Islam, de 32 anos, chamou a polícia 45 minutos antes de o voo para Marraquexe descolar, depois de o comboio que o iria trazer para o aeroporto ter sido cancelado e de o táxi ter ficado preso no trânsito. Tudo aconteceu no dia 4 de maio do ano passado.

A chamada falsa deu origem à evacuação do avião, a uma nova revista a todos os 147 passageiros e a um prejuízo de 30 mil libras (mais de 35 mil euros) à companhia aérea Easyjet. Para além disso, a bagagem de todos os passageiros também teve de ser retirada do avião e examinada.

Devido à ameaça falsa de bomba, o voo teve um atraso de três horas no segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido.

O porta-voz do Serviço de Acusação da Coroa (CPS) disse que o homem "estava a viajar para Marrocos para visitar a noiva". Segundo avança o porta-voz da CPS, a chamada falsa deu tempo de o homem de 32 anos fazer o check-in mas acabou por ser preso na porta de embarque depois de a polícia o ter encontrado com um "interlocutor anónimo".

Rashidul Islam foi condenado no Tribunal da Coroa depois de se declarar culpado. Depois da detenção, o homem disse à polícia que entrou em pânico com a possibilidade de perder o voo porque não tinha como pagar outra passagem.

Depois do incidente no aeroporto, o homem foi condenado a uma sentença de 42 meses por crimes relacionadas com lavagem de dinheiro.