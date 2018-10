Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiro descontrolado tenta abrir porta de avião prestes a descolar

Homem tentou saltar porta fora, deixando os passageiros e a tripulação em desespero.

11:34

Um voo da Frontier Airlines foi suspenso depois de um passageiro, que alegadamente se estaria a sentir mal, abrir a porta do avião e ativar a manga de emergência, no aeroporto de Cancun, no México. A aeronave tinha como destino St Louis, no Missouri, EUA, avança a Fox News.



De acordo com outros passageiros que se encontravam no aparelho prestes a iniciar viagem, o homem terá começado a vomitar. De seguida-se levantou-se em pânico e começou a bater na porta do cockpit. A tripulação tentou acalmá-lo e sentou-o de novo no lugar. Mas o passageiro voltou a levantar-se e conseguiu abrir a porta de cabine do avião, o que imediatamente acionou o plano de emergência.



O passageiro, aparentemente descontrolado, tentou saltar para fora do avião mas os hospedeiros de bordo conseguiram impedi-lo de o fazer, correndo eles próprios risco de vida ao aproximarem-se dos motores que já estavam ligados.







A polícia dirigiu-se de imediato ao local e escoltou o homem, que foi levado ao hospital. A mãe do passageiro, que não estava dentro do avião, explicou que o filho tinha ido de férias com o pai para Cancun e que estariam naquele dia a regressar a casa.



A mulher considera que o filho terá ingerido álcool, sendo essa a única explicação que encontra para justificar o seu comportamento. Não obstante, o quarto de hotel onde estava instalado terá sido atacado na noite anterior e o homem foi agredido na nuca, o que o poderá ter deixado perturbado.



O voo foi cancelado e a Frontier Airlines explicou que os restantes passageiros foram acomodados noutros aviões ou convidados a ficar mais uma noite num hotel pago pela companhia aérea.