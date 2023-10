Pelo menos 11 feridos em confrontos entre apoiantes da Frelimo e da Renamo em Moçambique

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas domingo em confrontos entre apoiantes da Frelimo (no poder) e da Renamo (maior partido da oposição) em Nacala-Porto, norte de Moçambique, no fecho da campanha para as eleições autárquicas, foi esta segunda-feira divulgado.

"O que aconteceu ontem [domingo] foi mesmo falta de tolerância por parte de alguns partidos políticos", explicou Etelvina Fevereiro, administradora do distrito de Nacala-Porto, a segunda maior cidade da província de Nampula.

De acordo com a responsável, as "escaramuças" ocorreram ao final do dia, depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, ter deixado a cidade, onde estava em visita, e obrigaram a polícia a recorrer ao lançamento de gás lacrimogéneo para "dispersar as pessoas envolvidas no conflito".