Pelo menos 14 corpos recuperados entre destroços de avião no Nepal

Pelo menos 14 corpos foram recuperados dos destroços de um avião, que se despenhou numa montanha no Nepal com 22 pessoas a bordo, informou esta segunda-feira a Autoridade da Aviação Civil do país.

"Catorze corpos foram recuperados até agora, e a busca prossegue para os outros. O tempo está muito mau, mas conseguimos levar uma equipa ao local do acidente. Não foram possíveis mais voos", disse o porta-voz, Deo Chandra Lal Karn, à agência de notícias France-Presse (AFP).

As autoridades tinham já anunciado a descoberta dos destroços do avião de passageiros que desaparecera no Nepal no domingo.