Pelo menos 198 pessoas morreram na Faixa de Gaza em ataques de retaliação israelitas à operação surpresa lançada pelo grupo Hamas.Segundo a agência Reuters, haverão mais de 1600 feridos.Israel lançou a "Operação Espada de Ferro" em resposta à incursão do Hamas, que começou com ataques maciços de foguetes no início da manhã deste sábado.