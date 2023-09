Pelo menos 57 mortos na Síria em confrontos entre fações curdas

Os conflitos internos entre a aliança liderada pelos curdos Forças da Síria (FSD) e um dos grupos seus afiliados na província síria de Deir al Zur causaram a morte de pelo menos 57 pessoas, entre as quais oito civis, anunciou este domingo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

De acordo com a ONG, com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de colaboradores no terreno, entre os oito civis encontram-se quatro menores de idade e uma mulher, vítimas dos confrontos deste domingo na província.

No sábado, apesar da imposição do recolher obrigatório em Deir al Zur por parte das FSD, pelo menos uma mulher e uma criança morreram num bombardeamento de artilharia na localidade de Hajin, segundo o Observatório.