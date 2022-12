Pelo menos cinco pessoas feridas devido a forte turbulência em voo da United Airlines

Pelos menos cinco pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, após o avião em que seguiam, que fez a rota Rio de Janeiro - Houston, ter sofrido forte turbulência. As vítimas tiveram de ser transportadas para o hospital, segundo as autoridades aeroportuárias.O avião da companhia norte-americana United Airlines aterrou no Aeroporto Intercontinental George Bush, na cidade de Houston, nos EUA, por volta das 5h30 desta manhã (11h em Portugal). "O voo sofreu turbulência severa que resultou no transporte de cinco passageiros para o hospital, assim que aterraram em Houston", disse fonte do aeroporto à CNN Internacional."O voo 128 da United encontrou turbulência inesperada, a caminho de Houston. À chegada, dois passageiros e três membros da tripulação foram recebidos por funcionários médicos e levados para um hospital local, com ferimentos ligeiros", disse a companhia aérea em comunicado.O incidente aconteceu um dia depois de um avião da Hawaiian Airlines ter sofrido turbulência severa que provocou dezenas de feridos.