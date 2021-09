Pelo menos dez mortos num incêndio na Macedónia do Norte

Dez pessoas morreram na quarta-feira à noite num incêndio que deflagrou na sequência de uma explosão numa unidade de tratamento da covid-19 no noroeste da Macedónia, disseram as autoridades.

"Ocorreu uma enorme tragédia no centro covid-19 em Tetovo", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, que visitou imediatamente a pequena cidade do noroeste do pequeno país dos Balcãs.

"Uma explosão provocou um incêndio. O incêndio foi extinto, mas perderam-se muitas vidas", lamentou Zaev, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.