Pelo menos seis pessoas feridas em tiroteio no Tennessee, EUA

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas este sábado durante um tiroteio no centro de Chattanooga, Tennessee, nos Estados Unidos da América.A polícia norte-americana estava a patrulhar o centro da cidade, quando "observaram várias pessoas a trocar tiros e a fugir da área" perto de 100 Cherry St."Os nossos agentes começaram a prestar ajuda às vítimas, bem como a ajudar outras pessoas a manter-se em segurança", referiram as autoridades, acrescentando que foi detida "pelo menos uma pessoa de interesse no incidente, nos momentos após o início do tiroteio".Na sequência do incidente, "várias" vítimas foram transportadas para hospitais locais, duas delas em estado grave.A maioria das vítimas eram jovens na casa dos 20 anos. "Tivemos grandes grupos de jovens a passear pelo centro da cidade nesta data e acreditamos que foi nesse grupo que começou o tiroteio", salientaram as autoridades.