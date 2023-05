Pelo menos três mortos e dez feridos em ataque terrorista na Colômbia

Uma mulher e dois agentes da polícia morreram e dez pessoas ficaram feridas num ataque terrorista no município de Tibú, nordeste da Colômbia, cuja autoria ainda não reivindicada, avançaram as autoridades.

A polícia do departamento do Norte de Santander disse, na quarta-feira, que o ataque aconteceu quando uma patrulha policial se dirigia a uma base militar e foi atacada com explosivos numa estrada.

Entre os dez feridos estão quatro agentes da polícia, um dos quais ficou ferido com grave e está internado na unidade de cuidados intensivos num hospital da capital do departamento, Cúcuta.