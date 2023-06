Pentágono cancela show de drag em base aérea no início do Mês do Orgulho LGTBQ+

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos cancelou um espetáculo de 'drags' (travestis) numa base aérea do estado de Nevada, coincidindo com o início do mês do orgulho LGTBQ+, informou esta quinta-feira a imprensa local.

Segundo a rede de televisão NBC, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, e o chefe do Estado-Maior, Mark Milley, disseram à Força Aérea que não era política do Pentágono financiar espetáculos em bases militares, pelo que o evento devia ser cancelado ou realizado fora daquele local.

O espetáculo de 'drag' na Base Aérea de Nellis foi agendado para o primeiro dia de junho, Mês do Orgulho LGTBQ+.