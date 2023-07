Pequenos heróis salvam menino de sete anos que se estava a afogar numa piscina nos EUA

Dois irmãos de doze e oito anos, Noah Roche e Weston Woods respetivamente, estão a ser considerados heróis por terem salvo um outro menino, de sete anos, Griffin Emerson, que se estava a afogar numa piscina nos EUA.Os dois irmãos estavam na piscina de um apartamento quando repararam em Griffin. O menino tinha estado a brincar na parte em que tinha pé na piscina com bóias, mas decidiu retirá-las e começou a flutuar em direção à parte funda da piscina. Griffin começou a ter com problemas em manter a cabeça de fora da água."Vi-o e percebi que ele não estava bem. Vi-o no fundo da piscina e depois não sabia se ele estava a brincar lá em baixo. Por isso, disse ao Weston para entrar e mergulhar para ver se ele estava bem", disse o irmão mais velho, Noah. "A cabeça dele estava a subir e a descer. Eu sabia que ele não estava bem", acrescentou Weston.O irmão mais novo saltou e estendeu a mão para puxar Griffin para a superfície da piscina. A mãe dos pequenos heróis, Sylese Roche, ligou para o serviço de emergência e disse que Griffin não estava a respirar, tinha ficado azul e estava a ser reanimado. Foram de imediato feita manobras de reanimação à criança, que começou a respirar novamente depois de ter tossido água da piscina."Tive medo de me afogar. Senti-me estranho. Cuspi um pouco de água e pronto", disse Griffin. "Só queria provar o meu valor. Eu sei mesmo nadar", acrescentou.Griffin recebeu alta hospitalar 36 horas após o incidente.O Gabinete do Xerife do Condado de Genesee, nos Estados Unidos, homenageou Noah e Weston numa cerimónia especial onde os rapazes se reuniram com Griffin.