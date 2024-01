Pequim condena encontro do presidente eleito de Taiwan com antigos funcionários dos EUA

A China condenou esta segunda-feira o encontro entre o Presidente eleito de Taiwan, William Lai, com uma delegação de antigos funcionários norte-americanos que visitaram a ilha após as eleições presidenciais do sábado passado.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou em conferência de imprensa que as eleições em Taiwan "são um assunto interno da China" e que o Governo chinês "se opõe firmemente a qualquer contacto oficial entre os Estados Unidos e Taiwan", bem como a "qualquer interferência dos EUA" nos assuntos da ilha.

Mao exortou os EUA a reconhecerem "a complexidade e a sensibilidade" da questão de Taiwan e a "respeitarem fielmente o princípio 'Uma só China'".