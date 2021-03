Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foi descoberto a 19 de junho de 2004, embora a sua origem, no cinturão de asteroides principal entre Marte e Júpiter, nos transporte para lá dos limites temporais da nossa compreensão. Remonta à formação inicial do nossos sistema solar, há cerca de 4,6 mil milhões de anos.Com o formato de um amendoim, tem a dimensão de três campos de futebol, cerca de 350 metros, e milhões de toneladas de peso. Quando se percebeu o desenho orbital e a possibilidade, ainda que praticamente ínfima, de colidir com a Terra, soaram os alarmes. Não é caso para menos: se tal acontecesse, a energia libertada seria o de uma bomba atómica replicada milhares de vezes. Foi, por isso, classificado de asteroide perigoso, tendo recebido o nome de Apófis, o demónio dos demónios da mitologia egípcia, o ‘Deus do Caos e da Destruição’.