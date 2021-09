Pessoas não vacinadas têm 11 vezes mais probabilidade de morrer vítimas da Covid-19

Um estudo realizado por investigadores norte-americanos concluiu que as pessoas que não levaram a vacina contra a Covid-19 têm 11 vezes mais probabilidade de morrer infetadas com o vírus.



O estudo analisou mais de 600 mil casos de coronavírus desde abril até junho do presente ano. De acordo com o The New York Times, foram ainda tidas em conta as hospitalizações e as mortes em treze dos estados norte-americanos para evidenciar o poder da vacinação contra o vírus.





Nos EUA, 54% da população já está vacinada contra a Covid-19. Ainda assim, as infeções continuam a aumentar principalmente por causa da variante Delta.O presidente Joe Biden, na quinta-feira passada, elaborou um plano para pressionar os funcionários do governo norte-americano a vacinarem-se, alertando que só assim conseguirá baixar o número de casos de Covid no país.