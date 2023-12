Piloto e fotógrafo morrem em queda de helicóptero de notícias nos Estados Unidos

Um helicóptero de notícias despenhou-se em Nova Jersey, nos Estados Unidos, provocando a morte do piloto e do fotógrafo que se encontravam a bordo, informou esta quarta-feira a estação de televisão WPVI-TV.

"Um piloto e um fotógrafo da nossa equipa de reportagem estavam no helicóptero quando este se despenhou ao regressar de uma missão na costa de Jersey" na terça-feira à noite, informou a WPVI-TV, uma afiliada da ABC em Filadélfia, na Pensilvânia.

"Ambos os membros da equipa morreram", anunciou a estação, que não divulgou os seus nomes enquanto se aguarda a notificação dos familiares.

O acidente ocorreu pouco depois das 20 horas (1h00 de quarta-feira em Lisboa) num bosque em Washington Township, no condado de Burlington.

"Os agentes da Polícia Estadual de Nova Jersey conseguiram localizar a zona do acidente no terreno. É de muito difícil acesso devido à sua localização na floresta", disse a estação, sem dar pormenores sobre a causa do acidente.