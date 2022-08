Píton com quase seis metros entra pela janela de casa e família usa vassoura para se proteger

Jenny Warwick, 62 anos, contou ao The Mirror que viu algo no telhado e pensou que devia ser um tubo de plástico, mas então a cabeça começou a mexer-se. Percebeu que se tratava de uma cobra.

Uma piton de quase seis metros de comprimento foi avistada por alguns moradores a deslizar num telhado e a entrar por uma janela de uma casa de Hampshire, na Inglaterra.A família usou um cabo de uma vassoura para lutar com a serpente gigante, com mais de 38 quilos, que acabou por cair em cima de um carro e ficou inconsciente.Uma moradora ficou com o animal até que este acordasse.A mulher viu os moradores da casa a tentarem "empurrar" a cobra "assustadora" pela janela "com um cabo de vassoura".

Depois da serpente cair em cima do carro, alguns moradores decidiram bater à porta de uma vizinha que tem cobras em casa e perguntar-lhe de o animal era dela. A mulher negou, mas sugeriu que a píton ficasse na sua casa até acordar.