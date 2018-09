Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia adota filha bebé de mulher sem-abrigo que conheceu durante patrulha

Mulher de 30 anos era viciada em estupefacientes e não tinha condições para criar uma criança.

11:22

Jesse Whitten, um polícia de Santa Rosa, na Califórnia, estava longe de imaginar que a sua vida ia mudar no dia em que conheceu uma mulher sem-abrigo, na casa dos 30 anos, durante uma patrulha que estava a realizar.



O agente policial e a esposa aperceberam-se que a mulher estava grávida e uniram-se para a ajudar. Viciada em estupefacientes e a viver nas ruas, a sem-abrigo foi fortemente ajudada pelo casal que a direcionou para vários locais de acolhimento e a centros de reabilitação para toxicodependentes.



"Nós desenvolvemos uma espécie de amizade estranha com ela. Sempre que estava a patrulhar a via e falavámos muito. Não é todos os dias que te deparas com alguém que não tem teto para morar e que ainda por cima está grávida", revelou o homem à imprensa norte-americana.



Em agosto do ano passado, Jesse decidiu apresentar a mulher à sua esposa, Ashley Whitten, que garante ter desenvolvido um vínculo muito forte com esta. "Eu exclamei em tom de admiração que ela estava grávida. Ela disse que sim e colocou a minha mão no ventre dela", contou Ashley à CBS News.



Ainda assim, e apesar dos esforços do casal para reabilitar a mulher de 30 anos, o vício pelas drogas continuava a falar mais alto. Foi então que, no dia de São Valentim, em fevereiro deste ano, Jesse e Ashley receberam um telefonema de uma assistente social que lhe disse que a mulher tinha dado à luz uma menina.



A revelação veio acompanhada pelo pedido de que fosse o casal, pais de três filhos, a adotá-la. "Eu perguntei-lhe se aquele era um pedido para ser para sempre. Ela respondeu que sim porque queria que aquela criança tivesse uma casa cheia de amor", revelou a mulher.



E assim foi. Quatro dias após nascer, a bebé foi para casa com aqueles que se iriam tornar nos seus pais adotivos. O casal adotou oficialmente a menina, a quem deram o nome de Harlow Masie Whitten, no dia 30 de agosto.



Com a família cada vez maior, Ashley recorda agora com ternura o dia em que conheceu a mãe biológica da filha. "Eu senti a nossa filha no útero daquela mulher. Não sabia que um dia iria ser a minha filha. Eu sei que ela não foi má pessoa por ter dado a filha para adoção, bem pelo contrário. Ela amava tanto a filha que lhe quis dar uma família", disse comovida à CBS News.



Harlow tem agora seis meses de vida e embora tenha lutado nos primeiros meses contra os efeitos secundários da droga às quais estava exposta no útero, hoje é uma menina saúdavel e feliz.