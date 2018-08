Polícia dá de mamar a bebé que não parava de chorar

Gesto de agente na Argentina está a correr o mundo.

01:12

O gesto de uma agente da autoridade em Buenos Aires, na Argentina, está a correr mundo. A mulher, Celeste Ayala, cansada de ouvir um bebér chorar num hospital pediátrico em La Plata, decidiu pegar na criança e dar-lhe de mamar.



"Deve ter fome", pensou Celeste, sem hesitar em oferecer-lhe o peito para que o bebé pudesse nutrir-se. "Foi o meu instinto maternal", justifica a polícia, que foi mãe há pouco tempo e se encontrava no local a fazer horas extra como segurança.