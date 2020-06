Polícia alvejado durante manifestações por George Floyd paralisado e ligado a ventilador

O agente da polícia alvejado na cabeça em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante uma manifestação contra a morte do cidadão afro-americano George Floyd está paralisado e ligado a um ventilador.Shay Mikalonis, de 29 anos, não consegue falar e está em estado crítico, segundo revelou a família num comunicado divulgado pela polícia metropolitana de Las Vegas. O alegado autor do tiro tem 20 anos está acusado de tentativa de homicídio.Os protestos e manifestações antirraciais e contra a violência policial continuam a decorrer no território norte-americano, tendo já alastrado para vários países na Europa, incluindo Portugal.