Polícia canadiana iniciou remoção de manifestantes junto à fronteira com os EUA

A polícia canadiana começou este sábado a remover os manifestantes que interromperam o comércio Canadá-EUA numa importante passagem de fronteira, embora vários camiões continuem a bloquear o tráfego.

Muitos manifestantes começaram a afastar-se quando a polícia se aproximou logo às primeiras horas da manhã. Os manifestantes passaram a noite no cruzamento mais movimentado entre os Estados Unidos e o Canadá, apesar dos novos avisos para acabar com o bloqueio que interrompeu o fluxo de mercadorias entre os dois países e forçou a indústria automobilística de ambos os lados a reduzir a produção.

A contestação às restrições de combate à pandemia de covid-19 no Canadá, que se estendem contra o primeiro-ministro Justin Trudeau e o Partido Liberal, que lidera o governo, afetam, há cinco dias, esta ligação que representa mais de 25% dos bens exportados entre os Estados Unidos e o Canadá.

A intervenção da polícia segue-se à ordem judicial emitida sexta-feira por um juiz canadiano, que determinou o fim do bloqueio à circulação na ponte Ambassador, eixo comercial fundamental que liga Ontário e a cidade norte-americana de Detroit.

A decisão judicial surgiu num dia de desenvolvimentos rápidos, em que os manifestantes receberam apoio de figuras da direita nos EUA, incluindo o ex-Presidente Donald Trump.

O gabinete do primeiro-ministro Justin Trudeau considerou a decisão judicial "responsável e necessária", acrescentando que o governante manteve uma conversa com o Presidente dos EUA Joe Biden.

"Discutimos as influências norte-americanas e globais no protesto e sobre o impacto do dinheiro estrangeiro para financiar esta atividade ilegal", referiu.

Na quinta-feira, os Estados Unidos ofereceram ajuda ao Canadá para acabar com o bloqueio das passagens na fronteira por manifestantes.

A emissora pública do Canadá, CBC, referiu que a Casa Branca e o Departamento de Segurança Interna norte-americano disponibilizaram recursos para acabar com os bloqueios das passagens de fronteira, devido aos danos que estão a causar à economia.

"A polícia de Windsor iniciou a fiscalização na ponte Ambassador e perto dela. Pedimos a todos os manifestantes que ajam legal e pacificamente. Solicita-se às pessoas que evitem as áreas afetadas pelas manifestações neste momento", escreveu a polícia canadiana na rede social Twitter.

"Os bloqueios ilegais estão a afetar o comércio, as cadeias de distribuição e a manufatura. Prejudicam famílias, trabalhadores e empresas canadianas. Fico satisfeito em ver a polícia de Windsor a iniciarem a fiscalização na ponte Ambassador e nas zonas circundantes. Esses bloqueios devem parar", escreveu também no Twitter o ministro federal da Inovação, François-Philippe Champagne.