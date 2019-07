Polícia de Hong Kong usa balas de borracha para travar manifestantes antigovernamentais

A polícia de Hong Kong usou este domingo balas de borracha contra os manifestantes antigovernamentais que ainda permaneciam nas ruas daquele território, depois de um novo grande protesto, segundo a agência noticiosa France Presse (AFP).

A agência francesa também está a noticiar, citando um 'media' local, que um grupo de homens encapuzados, armados com bastões, atacou os manifestantes.

Meanwhile, absolutely astonishing scenes in Yuen Long, where Triad members clad in white are attacking anyone suspected of being a pro-democracy demonstrator (people wearing black are a target as that’s been the dress code for some marches, hence why triads are all in white). pic.twitter.com/lo13nRGp0L