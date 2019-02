Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia detido por ter sexo com o seu próprio cão

Agente de cidade do Louisiana filmou cerca de 20 atos sexuais.

20:00

Um agente da polícia da cidade de Bossier, no estado americano do Louisiana, foi detido esta quarta-feira sob a acusação de ter feito sexo com o seu próprio cão, em atos que foram filmados.



Terry Yetman, de 38 anos, entregou-se ao conhecer a acusação de 40 crimes sexuais, 20 por ter mantido relações com o animal e outras 20 por ter filmado esses atos. Os vídeos foram encontrados no telemóvel do agente.



A investigação começou em agosto, avança o site AJC, depois de as autoridades terem recebido uma denúncia anónima. O polícia está agora detido, com uma fiança estabelecida de 350 mil dólares (307 mil dólares).



O cão foi levado para uma associação de proteção de animais.



Yetman era um polícia bem-visto pelos coelgas, tendo inclusivamente sido premiado em outubro de 2018. Foi louvado pelos esforços que desenvolveu para travar casos de violência doméstica.