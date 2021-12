Polícia do Brasil detém mulher que tentava viajar para Moçambique com 12 quilos de droga

A Polícia Federal brasileira deteve no Aeroporto Internacional de São Paulo uma mulher que tentava viajar para Maputo, capital moçambicana, com 12 quilogramas de cocaína escondidos em 81 pacotes de sumo em pó, informaram esta terça-feira fontes policiais.

Em comunicado, a Polícia Federal (PF) detalhou que a detenção da mulher, de nacionalidade brasileira, ocorreu na noite de segunda-feira, quando agentes fiscalizavam os passageiros na fila do 'check-in' de um voo para Addis Abeba, na Etiópia.

"Os polícias federais (...) entrevistaram uma brasileira que, em razão de suspeitas, foi conduzida a uma sala reservada para revista de suas bagagens. Na mala da suspeita os polícias encontraram 12 quilos de cocaína embalados em 81 pacotes de suco em pó. A mulher, que tinha como destino final de sua viagem a cidade de Maputo, Moçambique, recebeu voz de prisão", indicou a corporação.

Já na madrugada desta terça-feira, numa outra ação, funcionários da Receita Federal brasileira, com auxílio de cães farejadores, identificaram uma mala que havia sido despachada para o voo com destino a Addis Abeba, na Etiópia, e acionaram a PF para comunicarem as suspeitas.

Nesse sentido, os agentes encontraram o passageiro proprietário dessa mala já no interior da aeronave e conduziram-no ao local onde iria decorrer a inspeção dos seus pertences.

"Dentro da mala foram encontradas embalagens com camisas que ocultavam pacotes com cocaína, cujo volume total somou cinco quilogramas. O suspeito, nacional da África do Sul, foi preso em flagrante", informou também a PF.

Os detidos serão apresentados à Justiça Federal onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.