A polícia londrina montou megaoperação para encontrar a mãe de um bebé recém-nascido encontrado morto num rio em Willesden, uma área no noroeste de Londres.A descoberta do corpo foi feita às 13h19 deste domingo e as autoridades apelam a que a mãe procure assistência médica através do 112.Está a ser montada uma investigação para apurar as circunstâncias em que esta morte ocorreu.A polícia apela a que quem tenha informação, contacte as autoridades.