Polícia espera cerca de hora e meia para travar atirador que levou a cabo massacre no Texas

Em reação às críticas à atuação das autoridades, a polícia do Texas corrigiu a narrativa sobre a resposta ao ataque que na terça-feira vitimou 19 crianças e dois professores numa escola de Uvalde. Em conferência de imprensa, a polícia admitiu esta sexta-feira ter tomado “a decisão errada” ao esperar mais de uma hora por reforços para fazer frente a Salvador Ramos, de 18 anos. Steven McCraw, diretor do Departamento de Segurança Pública, reconheceu igualmente que o atirador entrou sem oposição na escola depois de ter feito disparos no exterior durante 10 minutos sem ser confrontado.









Inicialmente, a polícia tinha sido felicitada pelo governador Greg Abbott pela resposta rápida e tinha sido referido que um agente disparou sobre o atacante sem o conseguir deter. Contudo, admite-se agora o atraso da resposta e também que o atirador entrou na escola pelas 11h40 (locais), por uma porta deixada destrancada pouco antes por um professor.

Ao todo, Salvador disparou mais de mil vezes e só foi baleado e morto às 12h50, quase uma hora e meia depois de chegar ao local, de carro. McCraw alegou esta sexta-feira que o atirador se barricou no interior, o que dificultou e retardou a operação. Os agentes que primeiro chegaram ao local esperaram por reforços junto da sala onde o massacre decorria. “E essa foi a decisão errada”, admitiu McCraw.



Crianças pediram socorro por telemóvel

O coronel McCraw revelou esta sexta-feira que várias crianças em pânico telefonaram repetidamente para o 911, linha de emergência, durante o ataque à escola básica de Uvalde. Pelo menos dois alunos telefonaram uma dezena de vezes a pedir socorro, mas foram ignorados, pois na altura a polícia estava já no local mas retardava a entrada no recinto pensando que o atirador estava barricado e as crianças já não corriam risco de vida. Às 12h03, por exemplo, uma criança telefonou. O atirador só foi morto às 12h50.