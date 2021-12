Polícia infiltrado na cela de Bruckner para tentar convencer suspeito do rapto de Maddie a confessar crime

Um investigador alemão infiltrou-se na cela onde Christian Bruckner se encontra a cumprir pena de prisão para tentar convencer o suspeito a confessar o crime do rapto e morte de Madeleine McCann.Decisão surge depois de um amigo de Bruckner ter revelado às autoridades que o suspeito tinha partilhado detalhes sobre o desaparecimento da menina. A confissão remonta a 2008, mas a revelação às autoridades aconteceu apenas em 2017.A polícia pretendia que suspeito "baixasse a guarda" e revelasse o envolvimento no crime, escreve o jornal The Sun. No entanto, o plano falhou.Bruckner está atualmente em confinamento numa prisão diferente.Maddie tinha 3 anos quando desapareceu da Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007. O alemão tornou-se recentemente num dos principais suspeitos do rapto da menina inglesa cujo desaparecimento permanece um mistério até hoje.