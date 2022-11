Polícia prende atirador que invadiu duas escolas e matou três pessoas no Brasil

A polícia do estado brasileiro do Espírito Santo prendeu, na tarde desta sexta-feira, o atirador que pela manhã invadiu duas escolas na cidade de Aracruz e matou três pessoas e feriu 11. O homem foi preso em casa, na mesma cidade, e não ofereceu resistência.

Os agentes chegaram até ao atirador depois de testemunhas terem relatado os últimos números da matrícula do carro que usou nos ataques e na fuga. O assassino tinha escondido a matrícula, mas na fuga parte dos números ficaram expostos sem que este se apercebesse e com isso a polícia conseguiu identifcar o veículo e a morada do suspeito.

Não foram divulgados ainda a identidade do atirador, que usou uma pistola automática de grosso calibre e tinha nos bolsos vários carregadores cheios de balas, nem a motivação dos ataques. A polícia de Aracruz afirmou que só vai divulgar mais dados depois de interrogar o suspeito, que pode ser um aluno ou ex-aluno de uma das duas escolas atacadas, e saber se agiu realmente sozinho ou se teve a ajuda de outros criminosos.

Pouco antes das 10 horas da manhã desta sexta-feira, horário local, 13 horas em Lisboa, o atirador entrou numa escola pública primária e secundária já a disparar, correu para a sala dos professores e matou dois docentes, ferindo ainda outras quatro pessoas. Saindo rapidamente do local no seu carro, o suspeito parou numa outra escola, esta particular, na mesma rua, e matou um aluno, ferindo na acção mais sete pessoas.

Uma força conjunta de todas as polícias da região começou a fazer uma grande varredura nas estradas, na cidade e nas matas em redor de Aracruz, cidade com 100 mil habitantes a 85 km da capital do estado, Vitória. Mas o criminoso acabou por ser preso em casa, para, por incrível que pareça, foi tranquilamente após os crimes.