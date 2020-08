Polícia procura predador sexual pedófilo filmado a perseguir menina e a arrastá-la para zona de mato

As autoridades russas fizeram um apelo para que sejam partilhadas informações sobre um homem suspeito de "vários crimes sexuais contra crianças", ocorridos na localidade da Ivanovo nas últimas semanas. O suspeito, que terá cerca de 30 anos foi filmado por câmaras de videovigilância a perseguir uma das vítimas, uma menina de nove anos, antes de a arrastar para uma zona de mato, isolada e escondida, para consumar abusos sexuais.

Segundo as autoridades o homem terá atacado "crianças de ambos os sexos", aproveitando-se das férias escolares e das crianças que brincam na ruas para as aliciar e consumar "vários atos de natureza sexual com os menores".

As imagens divulgadas pelas autoridades mostram o suspeito a seguir a menina, que tinha saído de uma sessão de explicações e que se dirigia para casa. O homem, de calças de ganga e t-shirt azul, segue-a durante todo o caminho até que chegam a uma zona isolada. Ao perceber que não está ninguém a observar, o predador sexual pedófilo terá corrido para apanhar a menina, agarrou-a e arrastou-a para o mato, onde tentou violá-la. Ainda conseguiu cometer "atos de natureza sexual" contra a vítima, antes de esta conseguir fugir do local e gritar por ajuda. O homem fugiu e não foi visto.

Segundo as autoridades atará confirmado outro ataque do mesmo suspeito, em que o homem terá surpreendido uma menina nas traseiras de um prédio na mesma localidade, consumando a violação da menor. Outras imagens, também divulgadas, mostram o mesmo suspeito a seguir um menino, que também terá sido vítima de abusos sexuais.