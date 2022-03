Polónia expulsa 45 espiões russos que se faziam passar por diplomatas

O ministro do Interior da Polónia, Mariusz Kaminski, afirmou, esta quarta-feira, que 45 espiões russos foram expulsos do país. A informação foi confirmada pelo embaixador da Rússia na região, Sergey Andreev, que colocou em cima da mesa a possibilidade de uma retaliação.



"A Polónia expulsou 45 espiões russos que se faziam passar por diplomatas. Com total consistência e determinação, estamos a desmantelar a rede de serviços secretos russos no nosso país", disse Mariusz Kaminski no Twitter.

Citado pelo Al Jazeera, o embaixador russo na Polónia, Sergey Andreyev, frisou que "não há qualquer fundamento neste tipo de acusação", acrescentando que o Kremlin possui o direito de tomar medidas de retaliação.



Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polónia, Lukasz Jasina, revelou que os espiões da Rússia receberam cinco dias para deixar o país, com a exceção de um - considerado o mais perigoso - que terá de sair em 48 horas.



"A Rússia é um país vizinho e não vai desaparecer do mapa da Europa, mas a agressão à Ucrânia prova que é um Estado hostil, inclusive para a Polónia", garantiu Jasina, segundo o mesmo jornal.