Ponha os olhos no céu: Marte vai estar mais brilhante e mais próximo da Terra

Se é fã de astronomia e vive com os olhos postos no céu, outubro vai revelar-se um grande mês no que toca a fenómenos astronómicos.

Isto porque Marte vai estar mais próximo da Terra, o que proporcionará uma melhor visão para o Planeta Vermelho.

De acordo com a NASA, no próximo dia 13 de outubro Marte vai apresentar-se mais brilhante, fenómeno que só voltará a ocorrer em 2035.

A olho nu, o planeta vai surgir mais brilhante e distinto no céu noturno. Com a ajuda de um telescópio, terá a oportunidade de observar outras características como as calotas polares e os vulcões, segundo avança a agência espacial norte-americana.

O planeta vai assumir também uma posição oposta (registada a cada 26 meses), o que significa que a Terra passa directamente entre o Sol e Marte. O alinhamento durante este mês de outubro vai ser ainda mais acentuado, uma vez que os dois planetas estarão mais próximos.