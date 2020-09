A Lua está a enferrujar e a culpa pode ser da Terra

Os investigadores descobriram que a Lua está a enferrujar e a culpa pode ser, em parte, da Terra.







Shuai Li, uma das responsáveis pelo estudo, revelou que a descoberta é "muito intrigante", uma vez que a ferrugem só surge quando há contacto do ferro com elementos como por exemplo a água ou o oxigénio, inexistente na lua.

A cientista está a trabalhar em conjunto com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA para tentar encontrar respostas.

"Desde que descobrimos água na Lua que as pessoas começaram a especular sobre a possibilidade de haver mais minerais do que imaginamos como no caso em que há reações entre a água e as rochas", revelou Abigail Fraeman, uma das investigadoras do centro da NASA.



Segundo os cientistas, o aparecimento de ferrugem nos pólos pode ser explicado de três maneiras.



A primeira explicação está relacionada com os vestígios de oxigénio com origem no campo magnético da Terra. O oxigénio presente na atmosfera do planeta Terra viaja até à lua através de uma cauda criada pelo campo magnético e empurrada pelos ventos solares. O oxigénio, quando em contacto com o óxido de ferro, cria a ferrugem. Tal fenómeno explicaria, por exemplo, o porquê de ter sido detetada mais hematite na face da lua virada para a Terra.



Outra explicação está ligada à quantidade de hidrogénio presente na Lua, que viaja pelo espaço através dos ventos solares. O hidrogénio, por si só, deveria evitar a oxidação. No entanto, quando a lua está cheia, a cauda magnética da Terra bloqueia quase toda a atividade do vento solar, o que cria uma oportunidade à formação de ferrugem no ciclo lunar.

A terceira explicação é sustentada com o gelo encontrado nas crateras lunares no lado oposto ao da Terra. Segundo Li, as poeiras entram em contacto com as moléculas de água e com o ferro, aquecem e aumentam a probabilidade de oxidação. No entanto, são ainda necessários mais estudos sobre esta interação entre água e rochas.