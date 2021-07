Portugal envia 24 mil vacinas contra a Covid-19 para a Guiné-Bissau

Portugal envia hoje para a Guiné-Bissau um primeiro lote de 24.000 vacinas contra a covid-19 para apoiar as autoridades guineenses a ajudar a implementar o plano de vacinação no âmbito no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"As vacinas serão acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo, nomeadamente, seringas e agulhas", refere, em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo português assumiu o compromisso de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste.

Já foram enviadas para Cabo Verde, Moçambique e São Tomé Príncipe.

Segundo o comunicado, Angola e Timor-Leste vão receber novos lotes ainda este mês.

A Guiné-Bissau registou, desde o início da pandemia, um total acumulado de 3.947 casos e 70 vítimas mortais.

As vacinas vão ser oficialmente entregues ao Alto Comissariado para o Covid-19 da Guiné-Bissau na quinta-feira.