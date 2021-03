Portugal vai dar formação em língua portuguesa a mais de 120 militares da Guiné-Bissau

Mais de 120 militares dos três ramos das Forças Armadas da Guiné-Bissau vão receber a partir de segunda-feira e durante seis meses formação em língua portuguesa, anunciou hoje a embaixada de Portugal.

A formação em língua portuguesa vai abranger 126 militares do Exército, Marinha e Força Aérea e ocorre no âmbito de um projeto do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, da Direção-Geral de Política e Defesa Nacional de Portugal e do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau.

"É uma ocasião particularmente feliz porque espelha a cooperação que Portugal tem com a Guiné-Bissau no domínio específico da Defesa, que consta já de longa data e se manifesta através de parcerias e projetos e tem continuado a dar provas da sua vitalidade", afirmou o embaixador de Portugal, José Caroço.

O embaixador falava na cerimónia que assinalou o início da formação.

"A língua portuguesa é uma língua universal, é a língua oficial da Guiné-Bissau, e uma língua em franco crescimento e cuja aprendizagem e o melhor domínio só traz utilidade", salientou o diplomata.

Presente na cerimónia esteve também o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biagué Na N'Tan, que salientou que a aprendizagem da língua portuguesa é uma "tarefa muito importante" que as Forças Armadas guineenses têm de fazer.

"Hoje é mais um dia importante para as Forças Armadas da Guiné-Bissau", afirmou, sublinhando que sempre defendeu que a língua portuguesa devia ser desenvolvida nas forças de defesa.