Portugal vai receber refugiados menores

Portugal é um dos cinco países europeus que se ofereceram para receber 1500 menores desacompanhados que estão atualmente nos campos de refugiados da Grécia, confirmou esta segunda-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reuniu com o presidente turco, Tayyip Erdogan, para tentar aliviar a tensão na fronteira entre a Turquia e a Grécia."Não temos ainda indicadores sobre o número concreto porque tal dependerá dos números de países que participarem nessa operação. O que está neste momento manifestado é a disponibilidade de Portugal", disse Eduardo Cabrita aos jornalistas após Ursula von der Leyen anunciar em Bruxelas que Portugal é um dos países - juntamente com França, Luxemburgo, Alemanha e Finlândia - que se disponibilizaram para receber os menores que se encontram desacompanhados nos campos de refugiados das ilhas gregas.A medida visa aliviar a pressão nos campos e ao mesmo tempo proteger os menores, que viajaram sozinhos para a Europa e são mais vulneráveis a potenciais abusos.Entretanto, Ursula von der Leyen deixou esta segunda-feira claro, horas antes de receber Erdogan, que a Turquia deve "aliviar a pressão" na fronteira grega, retirando os milhares de migrantes e refugiados ali concentrados há uma semana, para receber mais ajuda da União Europeia.