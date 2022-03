Português de 18 anos entre os nove mortos em violenta colisão no Texas

Um jovem de 13 anos estava ao volante da carrinha que colidiu de frente com o autocarro que transportava a equipa de golfe da Universidade de Southwest, no estado norte-americano do Novo México Sudoeste. O acidente provocou a morte de um português, Tiago Sousa, de 18 anos e outras nove vítimas mortais esta terça-feira.



Entre as vítimas mortais, além do jovem português, está o treinador da equipa de golfe. Dois jovens canadianos foram hospitalizados em estado crítico, devido ao acidente. A carrinha que levava a equipa de golfe colidiu frontalmente com outra carrinha, que seguia no sentido contrário e invadiu a via.





De acordo com as autoridades, foi destacada uma equipa para investigar a tragédia, que aconteceu no condado de Andrews.Esta quarta-feira, a universidade fez uma homenagem no campo de golfe onde a equipa treinava e avançou que vai disponibilizar apoio psicológico aos alunos e funcionários.

Os alunos, na sua maioria, eram estudantes que estavam num intercâmbio na universidade. Alguns eram canadianos, outros mexicanos e um deles, Tiago Sousa, era português.