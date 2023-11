Português invade Centro de Operações Conjuntas da polícia de Nova Iorque

Um português conseguiu passar por baixo do portão da garagem do One Police Plaza e entrar no Centro de Operações Conjuntas da polícia de Nova Iorque, nos EUA.José Luís Soares, de 65 anos, entrou no edifício e passou por vários pontos de controlo de segurança com agentes da polícia até conseguir chegar ao telhado do edifício, avança o New York Post. O caso aconteceu no dia 28 de outubro.O edifício tem duas entradas de garagem, que são acessíveis a partir da rua, mas estão vigiadas por polícias. Uma vez lá dentro, o português conseguiu entrar por uma porta "só para pessoal" e chegar a um telhado do segundo andar do edifício de 14 andares.A primeira paragem de Soares foi o Centro de Operações Conjuntas, no segundo andar, onde os polícias observam as câmaras de vigilância de toda a cidade."É suposto ser um dos edifícios mais seguros da cidade", disse um polícia de Manhattan, em Nova Iorque. "Isto só mostra a incompetência de algumas das pessoas que estamos a contratar. Que falha."Soares, que não é cidadão americano, recebeu duas acusações de invasão criminosa e foi condenado a completar um programa de penas alternativas até 8 de janeiro de 2024.